Дефицит. Через Укрзалізницю закупят топливо на первоочередные потребности и для резерва

Правительство будет закупать нефтепродукты за рубежом на "первоочередные нужды государства" и увеличения госрезерва, заказчиком будет Укрзалізниця. Об этом сообщил по итогам заседания Кабмина премьер Денис Шмыгаль.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, в связи с дефицитом топлива на внутреннем рынке принят проект постановления по его публичным закупкам в условиях военного положения.

"Закупленные нефтепродукты направят на первоочередные нужды государства и увеличение государственного резерва", – подчеркнул Шмыгаль.

Читайте мнение: Скажите наконец людям правду – с горючим в стране легко не будет

Также согласовано решение о привлечении НАК "Нафтогаз Украины" кредита от Европейского банка реконструкции и развития на сумму до 300 млн евро со сроком действия кредитной линии по 25 марта 2024 года.

Эти деньги направят на закупку природного газа для удовлетворения потребностей украинских потребителей "в полном объеме".

В Украине возник значительный дефицит горючего после ракетных ударов России по НПЗ и нефтебазам.

10 мая сообщалось, что Польша сможет предоставлять Украине 200 000 тонн горючего каждый месяц.

23 мая на АЗС начались ценовые рейды.

В Украине стремительно возрос спрос на услуги по доставке бензина домой.

Читайте также: В Венгрии самые низкие цены на горючее в ЕС. Теперь они будут действовать лишь для венгров

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.