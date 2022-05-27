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Дефицит. Через Укрзалізницю закупят топливо на первоочередные потребности и для резерва

Цей матеріал також доступний українською
27.05.2022, 14:59
Дефицит. Через Укрзалізницю закупят топливо на первоочередные потребности и для резерва - Фото
Фото: depositphotos.com

Правительство будет закупать нефтепродукты за рубежом на "первоочередные нужды государства" и увеличения госрезерва, заказчиком будет Укрзалізниця. Об этом сообщил по итогам заседания Кабмина премьер Денис Шмыгаль.

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По его словам, в связи с дефицитом топлива на внутреннем рынке принят проект постановления по его публичным закупкам в условиях военного положения.

"Закупленные нефтепродукты направят на первоочередные нужды государства и увеличение государственного резерва", – подчеркнул Шмыгаль.

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Также согласовано решение о привлечении НАК "Нафтогаз Украины" кредита от Европейского банка реконструкции и развития на сумму до 300 млн евро со сроком действия кредитной линии по 25 марта 2024 года.

Эти деньги направят на закупку природного газа для удовлетворения потребностей украинских потребителей "в полном объеме".

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Евгений Пилипенко
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