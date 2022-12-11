Эрдоган предложил начать экспорт другой продукции "зерновым коридором"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Турецкое государственное агентство Анадола сообщает, что оно касалось, в частности, реализации Черноморской зерновой инициативы.

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Эрдоган заявил, что "зерновым коридором" за четыре месяца удалось вывезти из Украины более 13 млн тонн аграрной продукции.

Он также высказался за то, чтобы начать вывоз "зерновым коридором" другой продукции.

В сентябре стало известно, что ООН пытается договориться с Украиной и Россией о возобновлении работы аммиакопровода Тольятти – Одесса. Это позволит начать экспорт российского аммиака – основного ингредиента в производстве нитратных удобрений – через украинские порты.

Украина хотела бы расширить зерновое соглашение на металлургическую продукцию, в частности, железную руду.

Президент Турции во время разговора с Путиным также выразил надежду на скорейшее прекращение войны.

Прессслужба Кремля также сообщила о разговоре Эрдогана и Путина. Российский диктатор во время нее заявил, что зерновая инициатива носит комплексный характер, что "требует устранения препятствий для соответствующих поставок из России в целях обеспечения потребностей наиболее нуждающихся стран".

9 декабря Зеленский обвинил Россию в торможении работы Черноморской зерновой инициативы. Некоторые суда с украинским зерном вынуждены ждать проверку более месяца.

Украина экспортировала 50,9 млн тонн сельскохозяйственной продукции на общую сумму $21,1 млрд за 11 месяцев текущего года, несмотря на существенные потери, понесенные сельским хозяйством из-за агрессии России.

Андрій Водяний

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