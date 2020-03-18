Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Это незаконно". Зеленский прокомментировал увольнения "по собственному желанию"

"Это незаконно". Зеленский прокомментировал увольнения "по собственному желанию" - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот видео facebook.com/zelenskiy95)
18.03.2020, 21:25

Президент Зеленский напомнил, что руководство предприятий не имеет права вынуждать работников писать заявление об увольнении по собственному желанию

Появилась информация о том, что на многих предприятиях руководство вынуждает работников писать заявления об увольнении по собственному желанию – это незаконно. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении 18 марта.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Люди, никто не может заставлять вас уйти по собственному желанию, если такого желания у вас нет. Не бойтесь и не падайте духом. Если руководитель давит на вас – сразу сообщайте в полицию", – сказал президент.

По словам Зеленского, с руководством государственных и коммунальных предприятий – их предупредили о наказании за осуществление давления на сотрудников.

Президент призвал руководство частных компаний не только не нарушать закон, но и прежде всего "оставаться людьми".

"Коронавирус пройдет, кризис тоже, доходы вернутся, а честь и уважение вернуть не удастся", – резюмировал Зеленский. 

  • 16 марта Зеленский призвал обеспечить кредитные каникулы бизнесу на время карантина и выплатить дополнительно по 1000 грн пенсионерам. Также он попросил Минфин начать переговоры с МВФ о предоставлении помощи Украине.
  • 18 марта президент подписал законы о противодействии коронавирусу и поддержке бизнеса.
Медведева Наталия
Еще по теме
Напишите нам
Владимир Зеленский увольнение коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 