"Это незаконно". Зеленский прокомментировал увольнения "по собственному желанию"

Владимир Зеленский (Скриншот видео facebook.com/zelenskiy95)

Появилась информация о том, что на многих предприятиях руководство вынуждает работников писать заявления об увольнении по собственному желанию – это незаконно. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении 18 марта.

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"Люди, никто не может заставлять вас уйти по собственному желанию, если такого желания у вас нет. Не бойтесь и не падайте духом. Если руководитель давит на вас – сразу сообщайте в полицию", – сказал президент.

По словам Зеленского, с руководством государственных и коммунальных предприятий – их предупредили о наказании за осуществление давления на сотрудников.

Президент призвал руководство частных компаний не только не нарушать закон, но и прежде всего "оставаться людьми".

"Коронавирус пройдет, кризис тоже, доходы вернутся, а честь и уважение вернуть не удастся", – резюмировал Зеленский.

16 марта Зеленский призвал обеспечить кредитные каникулы бизнесу на время карантина и выплатить дополнительно по 1000 грн пенсионерам. Также он попросил Минфин начать переговоры с МВФ о предоставлении помощи Украине.

18 марта президент подписал законы о противодействии коронавирусу и поддержке бизнеса.