NBC узнали, когда могут экстрадировать Фирташа

Дмитрий Фирташ (фото - LIGA.net)

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ может быть экстрадирован из Австрии в США в начале июля. Об этом сообщает канал NBC со ссылкой на источники.

Фирташа могут выдать США, если Верховный суд Австрии примет такое решение на заседании 25 июня.

Он был арестован в Вене в марте 2014 года, позднее освобожден под залог в $174 млн. Ему предъявили обвинение в том же 2014-м. По мнению американских правоохранителей, Фирташ участвовал в подкупе индийских чиновников, чтобы заключить выгодную сделку по добыче полезных ископаемых Boeing.

Ранее Кассационный хозсуд в составе Верховного суда направил дело о возвращении государству Запорожского титаномагниевого комбината на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.