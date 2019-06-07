Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
07.06.2019, 08:10

NBC узнали, когда могут экстрадировать Фирташа

NBC узнали, когда могут экстрадировать Фирташа - Фото
Дмитрий Фирташ (фото - LIGA.net)

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ может быть экстрадирован в США из Австрии, если суд примет такое решение

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ может быть экстрадирован из Австрии в США в начале июля. Об этом сообщает канал NBC со ссылкой на источники.

Фирташа могут выдать США, если Верховный суд Австрии примет такое решение на заседании 25 июня.

Он был арестован в Вене в марте 2014 года, позднее освобожден под залог в $174 млн. Ему предъявили обвинение в том же 2014-м. По мнению американских правоохранителей, Фирташ участвовал в подкупе индийских чиновников, чтобы заключить выгодную сделку по добыче полезных ископаемых Boeing.

Ранее Кассационный хозсуд в составе Верховного суда направил дело о возвращении государству Запорожского титаномагниевого комбината на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

Отправить:
Распечатать:
Теги: дмитрий фирташ, экстрадиция, выдача
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 