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Где самый большой выбор автозапчастей в Украине P

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2022, 13:20
Где самый большой выбор автозапчастей в Украине - Фото

На правах рекламы

Неважно, какого года выпуска машина – рано или поздно с необходимостью поиска автозапчастей сталкиваются все. Если на момент поломки автовладелец находится в крупном городе, то проблем, как правило, не возникает: можно обратиться в ближайшее СТО или специализированный магазин. А вот в небольшом населенном пункте с поиском нужных автодеталей не все так просто.

Но выход есть – можно зайти на сайт компании АТЛ. В онлайн-каталоге представлен широчайший выбор комплектующих по приемлемой стоимости. Здесь каждый водитель сможет подобрать надежные и недорогие запчасти на свой автомобиль.

Почему выбирают АТЛ

Автозапчасти в сети АТЛ имеют огромный ассортимент за период работы на рынке – 29 лет. Своей миссией АТЛ считает заботу о машинах. Компания объединяет различные магазины и СТО, чтобы люди имели возможность приобрести все, что нужно для починки авто, в одном месте.

Жители Киева, Днепра, Винницы и других городов Украины имеют возможность записаться на срочный ремонт или плановый техосмотр машины. Своевременная замена изношенных узлов в автомобиле – залог продолжительного срока службы транспортного средства и безопасности на дороге. Чтобы узнать адреса сервисных центров, нужно выбрать город в разделе "Автосервис". Например, в Киеве станции техобслуживания расположены по адресам:

  • Харьковское шоссе, 201-203;
  • ул. Симиренко, 36;
  • ул. Автозаводская, 18;
  • ул. Петропавловская, 18.
  • ул. Сырецкая, 33.

В случае установки запчастей на СТО компании АТЛ, клиент получает акт выполненных работ, в котором указывается срок гарантийных обязательств.

Где самый большой выбор автозапчастей в Украине

Что предлагает АТЛ

Благодаря удобному функционалу сайта, клиент может без проблем отыскать нужные товары, потратив не более пары минут. Для этого достаточно ввести в строку поиска название детали или VIN-код (кузовной номер транспортного средства).

Также можно искать необходимые запчасти для авто по разделам онлайн-каталога:

  • масла и автохимия;
  • аккумуляторы;
  • запчасти для ТО;
  • подвеска и рулевое;
  • тормозная система;
  • электрика и освещение;
  • двигатель и система выхлопа;
  • автоаксессуары;
  • шины и диски.

Если с поиском по каталогу возникли сложности, можно обратиться за помощью к менеджерам в телефонном режиме.

Как сделать заказ запчастей

Подобрать комплектующие можно самостоятельно, пользуясь онлайн-каталогом или заказав обратный звонок. Поместите выбранные товары в корзину и укажите подходящие способы оплаты и доставки.

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