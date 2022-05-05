Где самый большой выбор автозапчастей в Украине P
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Неважно, какого года выпуска машина – рано или поздно с необходимостью поиска автозапчастей сталкиваются все. Если на момент поломки автовладелец находится в крупном городе, то проблем, как правило, не возникает: можно обратиться в ближайшее СТО или специализированный магазин. А вот в небольшом населенном пункте с поиском нужных автодеталей не все так просто.
Но выход есть – можно зайти на сайт компании АТЛ. В онлайн-каталоге представлен широчайший выбор комплектующих по приемлемой стоимости. Здесь каждый водитель сможет подобрать надежные и недорогие запчасти на свой автомобиль.
Почему выбирают АТЛ
Автозапчасти в сети АТЛ имеют огромный ассортимент за период работы на рынке – 29 лет. Своей миссией АТЛ считает заботу о машинах. Компания объединяет различные магазины и СТО, чтобы люди имели возможность приобрести все, что нужно для починки авто, в одном месте.
Жители Киева, Днепра, Винницы и других городов Украины имеют возможность записаться на срочный ремонт или плановый техосмотр машины. Своевременная замена изношенных узлов в автомобиле – залог продолжительного срока службы транспортного средства и безопасности на дороге. Чтобы узнать адреса сервисных центров, нужно выбрать город в разделе "Автосервис". Например, в Киеве станции техобслуживания расположены по адресам:
- Харьковское шоссе, 201-203;
- ул. Симиренко, 36;
- ул. Автозаводская, 18;
- ул. Петропавловская, 18.
- ул. Сырецкая, 33.
В случае установки запчастей на СТО компании АТЛ, клиент получает акт выполненных работ, в котором указывается срок гарантийных обязательств.
Что предлагает АТЛ
Благодаря удобному функционалу сайта, клиент может без проблем отыскать нужные товары, потратив не более пары минут. Для этого достаточно ввести в строку поиска название детали или VIN-код (кузовной номер транспортного средства).
Также можно искать необходимые запчасти для авто по разделам онлайн-каталога:
- масла и автохимия;
- аккумуляторы;
- запчасти для ТО;
- подвеска и рулевое;
- тормозная система;
- электрика и освещение;
- двигатель и система выхлопа;
- автоаксессуары;
- шины и диски.
Если с поиском по каталогу возникли сложности, можно обратиться за помощью к менеджерам в телефонном режиме.
Как сделать заказ запчастей
Подобрать комплектующие можно самостоятельно, пользуясь онлайн-каталогом или заказав обратный звонок. Поместите выбранные товары в корзину и укажите подходящие способы оплаты и доставки.
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