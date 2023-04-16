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Германия остановила последние атомные станции

Цей матеріал також доступний українською
16.04.2023, 16:49
Германия остановила последние атомные станции - Фото
Одна из АЭС Германии (Фото - скриншот из видео)

В Германии отключили три последние атомные электростанции, которые продолжали вырабатывать энергию, сообщает издание ZDF.

Как сообщается, что остановлена выработка электроэнергии на АЭС Isar 2 в Баварии, Neckarwestheim 2 в Баден-Вюртемберге и Emsland в Нижней Саксонии. 

Германия еще в 2000 году приняла политическое решение постепенно отказаться от атомной энергогенерации. На тот момент в стране действовали 19 АЭС. В 2011 году после катастрофы на АЭС "Фукусима" в Японии было решено завершить этот процесс к концу 2022 года. 

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и вызванного этим вторжением энергетического кризиса остановка последних реакторов была перенесена на весну 2023 года

Сергій Бережний
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Германия АЭС атомная энергетика зеленая энергия
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