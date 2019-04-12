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12.04.2019, 17:45

Германия выделит Украине 85 млн евро на жилье для беженцев

Германия выделит Украине 85 млн евро на жилье для беженцев - Фото
Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

Порошенко сообщил, что Германия выделит Украине дополнительную финансовую помощь на строительство жилья для внутренне перемещенных лиц

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Германия выделила Украине дополнительно 85 млн евро на строительство жилья для внутренне перемещенных лиц. Об этом президент Петр Порошенко сообщил у себя в Twitter по итогам встречи в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Сигналом поддержки нашей страны стало решение немецкого правительства выделить дополнительно почти 85 млн евро, которые, в частности, будут направлены на строительство жилья для внутренне перемещенных лиц и развитие социальной инфраструктуры на востоке Украины. Мы это высоко ценим", - написал глава государства.

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В марте сообщалось, что в официально обнародованном проекте оборонного бюджета США на 2020 год предусматривается предоставление Украине $250 млн на усиление безопасности и обороны в рамках программы "Инициатива помощи Украине в сфере безопасности".

Посольство Украины в США отметило, что по сравнению с бюджетным запросом на 2019 год предлагаемая сумма помощи Украине увеличена на $50 млн.

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Теги: Петр Порошенко, война, Донбасс
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