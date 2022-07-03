Год рынка земли: украинцы продали паев на 7 млрд грн. Война сорвала сделки на 4 млрд грн
За год работы рынка земли в Украине заключено более 105 000 сделок, включая 88 000 сделок купли-продажи земли на общую сумму более 7 млрд грн. Об этом сообщил заместитель министра агрополитики Маркиян Дмитрасевич, передает пресс-служба министерства.
Из-за российской агрессии не состоялось более 50 000 сделок купли-продажи земли, а землевладельцы недополучили 4,2 млрд грн, уточнил замминистра.
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Средневзвешенная цена за гектар на сегодня – 37 900 грн.
Дмитрасевич добавил, что, по прогнозам, в течение 2022 года стоимость земли должна была увеличиться еще на 15%, но свои коррективы внесла война.
Первая заместитель директора ГП "Прозорро.Продажи" Дарья Марчак отметила, что даже в военное время земельный рынок остается активным.
На рынке аренды земли в марте успешно произошли 40% торгов – рост цен по ним зафиксирован примерно в четыре раза.
Марчак добавила, что в Prozorro наблюдается высокая активность физических лиц. Они начали использовать электронные аукционы, чтобы искать справедливую рыночную цену на свои активы.
- 31 марта 2020 года Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельхозназначения. С 1 июля украинцы получили право продавать/покупать земельные участки. В июле 2021 года за первый месяц функционирования рынка земли средняя цена за гектар земли сельхозназначения составляла 40 000 грн. По итогам шести месяцев 2021 года объем рынка земли составил 5,3 млрд грн, полученных землевладельцами от продажи участков.
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