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Год рынка земли: украинцы продали паев на 7 млрд грн. Война сорвала сделки на 4 млрд грн

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2022, 08:07
Год рынка земли: украинцы продали паев на 7 млрд грн. Война сорвала сделки на 4 млрд грн - Фото
Фото: depositphotos.com

За год работы рынка земли в Украине заключено более 105 000 сделок, включая 88 000 сделок купли-продажи земли на общую сумму более 7 млрд грн. Об этом сообщил заместитель министра агрополитики Маркиян Дмитрасевич, передает пресс-служба министерства. 

Из-за российской агрессии не состоялось более 50 000 сделок купли-продажи земли, а землевладельцы недополучили 4,2 млрд грн, уточнил замминистра. 

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Средневзвешенная цена за гектар на сегодня – 37 900 грн.  

Дмитрасевич добавил, что, по прогнозам, в течение 2022 года стоимость земли должна была увеличиться еще на 15%, но свои коррективы внесла война. 

Первая заместитель директора ГП "Прозорро.Продажи" Дарья Марчак отметила, что даже в военное время земельный рынок остается активным.  

На рынке аренды земли в марте успешно произошли 40% торгов – рост цен по ним зафиксирован примерно в четыре раза. 

Марчак добавила, что в Prozorro наблюдается высокая активность физических лиц. Они начали использовать электронные аукционы, чтобы искать справедливую рыночную цену на свои активы. 

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Роман Брыль
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