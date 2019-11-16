Гончарук и Маркарова обсудили с МВФ новую программу

Алексей Гончарук встречается с миссией МВФ (Фото - пресс-служба Кабмина)

Вчера, 15 ноября, премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова встретились с миссией Международного валютного фонда в Украине, сообщает пресс-служба правительства.

МВФ на встрече представляли руководитель миссии Рон ван Роден и экономист миссии Габор Пула.

В ходе встречи стороны обговорили условия открытия новой трехлетней программы расширенного финансирования.

Премьер-министр подчеркнул принятие Радой в первом чтении законопроекта о рынке земли, а также подписание президентом Владимиром Зеленским закона об анбандлинге, и выразил надежду, что МВФ поддержит усилия, направленные на ускорение экономического роста.

Руководитель миссии МВФ выразил надежду на поддержку и ускорение темпа реформ.

14 ноября миссия МВФ прибыла в Украину.

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