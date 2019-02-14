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14.02.2019, 14:35

Группа компаний AsstrA увеличила оборот на 17%p

Группа компаний AsstrA увеличила оборот на 17% - Фото

Общее количество перевозок в 2018 году выросло на 16% и составило 141,5 тыс.

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Оборот AsstrA за прошлый год составил около 9 млрд гривен, что на 17% выше аналогичного показателя 2017-го, валовая прибыль группы компаний возросла на 18%. В 2018-м клиентский портфель AsstrA увеличился на 1 137 компаний.

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Общее количество перевозок в 2018 году выросло на 16% и составило 141,5 тыс. 

В 2018 году AsstrA доставляла грузы по 65 новым маршрутам. Всего клиентам компании доступно 1 257 маршрутов для перевозок по всему миру.

Самыми востребованными уже не первый год остаются автомобильные отправки – 122,8 тыс. перевозок в 2018 году, что на 30% превосходит показатели 2017-го. Они же заняли наибольшую долю по объему генерируемой выручки – около 6 млрд гривен, что на 8% выше, чем в 2017-м. Морским транспортом осуществлено 4,2 тыс. доставок, железнодорожным – 4 тыс. Также группа компаний AsstrA обработала 2,8 тыс. заказов на авиаперевозки.

В 2018 году AsstrA оказывала логистические услуги для компаний из 35 разных отраслей экономики. Чаще всего специалисты компании обрабатывали заказы на перевозку грузов мебельной промышленности – 4,4% от общего количества товарных номенклатур. Помимо них лидерами по объёму выполненных доставок стала продукция целлюлозно-бумажной промышленности – 3,4%, электронной – 2,8%, а также парфюмерно-косметической и алкогольной – 2,4%.

В 2018 году в логистической отрасли наблюдался дефицит автомобильного и железнодорожного транспорта, нехватка квалифицированных водителей, дисбаланс грузопотоков в FCL. Но, несмотря на это, прошлый год был весьма успешным для нашей компании. Мы продолжаем поступательное развитие как наших компетенций и возможностей, так и географического присутствия AsstrA. В течение прошлого года мы расширили представительскую сеть и появились в Испании (г. Вальс), Австрии (г. Вена), Румынии (г. Бухарест), Польше (г. Малашевичи) и Германии (г. Хоф), , - рассказывает генеральный директор AsstrA Дмитрий Лагун. – В 2019-м мы планируем продолжить развивать институт трейд-лейн менеджмента, наращивать компетенции наших экспертов в мультимодальных и комбинированных перевозках, а также расширять сеть LSP (поставщиков логистических услуг) во всех странах присутствия компании. В планах и дальнейшая географическая экспансия - рассматриваем появление новых филиалов AsstrA в Китае, CША, Франции, Испании и Венгрии.

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Теги: AsstrA﻿
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