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Кабмин планирует поднять минимальную зарплату до 6500 грн в следующем году

Кабмин планирует поднять минимальную зарплату до 6500 грн в следующем году - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)
27.06.2020, 19:57

Премьер Денис Шмыгаль представил президенту Владимиру Зеленскому предварительный график повышения минимальной зарплаты

Кабинет министров намерен поднять минимальную зарплату до 6500 грн к июлю 2021 года. Предварительный график повышения представил президенту Владимиру Зеленскому премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба президента.

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Кабмин предполагает повысить минимальную зарплату до 5000 грн с 1 сентября 2020 года, с 1 января 2021 года - до 6000 грн, с 1 июля 2021 года - до 6500.

Зеленский оценил предварительный график как реалистичный, сообщает пресс-служба.

  • 14 января сообщалось, что Украина заняла 15 место в мире по росту минимальной зарплаты среди 54 стран.
  • В марте реальная заработная плата выросла в Украине на 9,3% в годовом измерении.

Денис Юдин
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