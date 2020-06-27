Кабмин планирует поднять минимальную зарплату до 6500 грн в следующем году

Кабинет министров намерен поднять минимальную зарплату до 6500 грн к июлю 2021 года. Предварительный график повышения представил президенту Владимиру Зеленскому премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба президента.
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Кабмин предполагает повысить минимальную зарплату до 5000 грн с 1 сентября 2020 года, с 1 января 2021 года - до 6000 грн, с 1 июля 2021 года - до 6500.
Зеленский оценил предварительный график как реалистичный, сообщает пресс-служба.