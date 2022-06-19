Кулеба намекнул на возобновление работы McDonald's в Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба намекнул, что McDonald's может возобновить работу в Украине.

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"С началом полномасштабного вторжения компания, как и многие другие, приостановила работу ресторанов в Украине из соображений безопасности. Но мы в МИД убеждены, что сейчас есть условия для возобновления их работы, поэтому активно убеждаем их возвращаться. Несколько недель назад мы установили связь с украинским офисом, а затем и со штаб-квартирой McDonald's в США. Мы также подняли этот вопрос в официальных контактах с правительством США, ведь МакДо является одним из самых известных американских брендов. Процесс движется", — говорится в Facebook Кулебы.

McDonald's в Украине прекратила работу с 24 февраля из-за начала полномасштабного российского вторжения.

Компания продолжила платить зарплаты 10 000 работникам, но заявила, что не будет открывать рестораны, пока сохраняются угрозы атак.

Всего сеть в Украине насчитывает более 110 заведений.

В России, напавшей на Украину, McDonald's больше не работает. Рестораны были проданы местному бизнесмену Александру Говору, который начал открывать на их месте заведения питания под названием "Вкусно и точка".

Андрей Водяный

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