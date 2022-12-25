Маск заявил, что ситуация у Twitter сложная, но скорое банкротство ему не грозит

Владелец и генеральный директор Twitter Илон Маск прокомментировал финансовую ситуацию социальной платформы и заявил, что проблемы у компании есть, но скорое банкротство ей не грозит.

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"Twitter пока еще не в безопасности, но до банкротства ему далеко. Еще много предстоит сделать", – написал Маск.

1 ноября стало известно, что Маск завершил сделку стоимостью в $44 млрд по приобретению Twitter, распустил совет директоров и принял на себя обязанности генерального директора.

15 декабря появились сообщения, что Twitter перестал платить за аренду офисов, а также планирует не выплачивать выходные пособия уволенным работникам.

21 декабря Маск заявил, что оставит должность генерального директора Twitter, когда найдет подходящего человека на этот пост.

Сергій Бережний

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