Маск заявил, что ситуация у Twitter сложная, но скорое банкротство ему не грозит
25.12.2022, 23:55
Ілон Маск (фото — Jae C. Hong, The Associated Press)
Владелец и генеральный директор Twitter Илон Маск прокомментировал финансовую ситуацию социальной платформы и заявил, что проблемы у компании есть, но скорое банкротство ей не грозит.
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"Twitter пока еще не в безопасности, но до банкротства ему далеко. Еще много предстоит сделать", – написал Маск.
1 ноября стало известно, что Маск завершил сделку стоимостью в $44 млрд по приобретению Twitter, распустил совет директоров и принял на себя обязанности генерального директора.
- 15 декабря появились сообщения, что Twitter перестал платить за аренду офисов, а также планирует не выплачивать выходные пособия уволенным работникам.
- 21 декабря Маск заявил, что оставит должность генерального директора Twitter, когда найдет подходящего человека на этот пост.
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