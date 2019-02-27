Минобороны вносит недобросовестных подрядчиков в "черный список"

Фото: mil.gov.ua

На сайте Министерства обороны обнародовали реестр подрядчиков, которые нарушали договорные обязательства на объектах строительства. Об этом сообщил заместитель начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины полковник Александр Чергинец.

По его словам, в соответствии с условиями договоров к подрядчикам, которые не выполняют обязательства по договору, проводятся мероприятия претензионно-искового характера.

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"Направлено 133 сообщение по безотлагательному выполнению условий договора, предъявлено 223 претензии на общую сумму 8,4 млн грн, из которых удовлетворено 103 претензий. За систематическое нарушение договорных условий со стороны подрядчиков расторгнут 31 договор", - отметил Чергинец.

Он уточнил, что по результатам невыполнение застройщиками условий договоров подано 44 исковых заявления в суд на взыскание более 32 млн грн. В настоящее время четыре исковых заявления удовлетворены, рассмотрение 40 исковых заявлений продолжается.

В 2018 году недвижимость на первичном рынке подорожала на 5,4%.