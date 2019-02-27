Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
27.02.2019, 07:10

Минобороны вносит недобросовестных подрядчиков в "черный список"

Минобороны вносит недобросовестных подрядчиков в "черный список" - Фото
Фото: mil.gov.ua

По результатам невыполнение застройщиками условий договоров подано 44 исковых заявления в суд

Реклама
Реклама

На сайте Министерства обороны обнародовали реестр подрядчиков, которые нарушали договорные обязательства на объектах строительства. Об этом сообщил заместитель начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины полковник Александр Чергинец.

По его словам, в соответствии с условиями договоров к подрядчикам, которые не выполняют обязательства по договору, проводятся мероприятия претензионно-искового характера.

Реклама

"Направлено 133 сообщение по безотлагательному выполнению условий договора, предъявлено 223 претензии на общую сумму 8,4 млн грн, из которых удовлетворено 103 претензий. За систематическое нарушение договорных условий со стороны подрядчиков расторгнут 31 договор", - отметил Чергинец.

Он уточнил, что по результатам невыполнение застройщиками условий договоров подано 44 исковых заявления в суд на взыскание более 32 млн грн. В настоящее время четыре исковых заявления удовлетворены, рассмотрение 40 исковых заявлений продолжается.

В 2018 году недвижимость на первичном рынке подорожала на 5,4%.

Отправить:
Распечатать:
Теги: минобороны, застройщики, черный список
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 