Минсоц & ФОПы: Порошенко прокомментировал возможные ограничения

Петр Порошенко (фото - пресс-служба АП)

Сегодня, 23 февраля, президент Петр Порошенко заявил о намерении обсудить законопроект по ограничению деятельности ФОПов, которые платят единый налог, чтобы не допустить притеснений в работе предпринимателей, в частности IТ-сектора. Об этом он сказал во время выступления на Совете регионального развития Львовской области, сообщает пресс-служба АП.

"Пользуясь случаем, хочу сказать, что предложение Министерства социальной политики внести поправки в Трудовой кодекс, которые могли бы ограничить деятельность ФЛП на едином налоге вообще и в IT-отрасли в частности - это рабочая инициатива самого министерства. Правительство это решение не принимало. Президент его не видел", - заявил он.

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По его словам, Минсоц отвечает за наполнение Пенсионного фонда, но нужно "найти другие способы как выводить зарплаты из тени, как легализовать занятость, как наполнять Пенсионный фонд".

"Мы в ближайшее время тщательно обсудим модель, которую они (Минсоц - ред.) сейчас предложили. Она еще не рассматривалась на Кабмине. И в планах принять активное участие в обсуждении этого, для того чтобы IT-сектор как наш приоритет чувствовал себя защищенным", - отметил Порошенко.

Он напомнил о планах ввести налог на вывод капитала. "Что это значит? То, что ты вложил в Украину - без налогов. То, что ты выводишь как бы ты это не называл - роялти или дивиденды, выводишь из Украины - заплати", - объяснил он.

6 февраля Минсоцполитики обнародовал законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты прав работников и противодействия применению незадекларированного труда", одна из целей которого - ужесточить ответственность за использование ФОПов при оплате труда, по сути - штатных сотрудников. Если закон примут, будут введены семь критериев для определения статуса трудовых отношений. Если работодатель нарушит хотя бы три из них, его оштрафуют на 30 минимальных зарплат (около 125 000 грн сейчас).

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