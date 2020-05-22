МВФ предварительно согласовал с Украиной новую программу на $5 млрд

Международный валютный фонд и власти Украины предварительно согласовали на уровне персонала экономическую политику по новой программе кредитования в формате stand-by на $5 млрд: это произошло спустя несколько часов после того, как президент Владимир Зеленский подписал "антиколомойский закон". Соответствующее заявление размещено на сайте Фонда.
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Программа рассчитана на полтора года.
Глава миссии МВФ в Украине Иванна Владкова Голлар заявила, что средства по ней будут направлены на обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки Украины.
Она подчеркнула, что программа призвана помочь властям справиться с последствиями шока от коронавируса, "консолидируя достижения и продвигаясь вперед к важным структурным реформам для уменьшения ключевых уязвимостей".
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Голлар уверена, что это гарантирует возвращение Украины "к росту и возобновлению более обширных реформ, когда кризис закончится". В Фонде ожидают, что договоренность также станет катализатором дополнительной двусторонней и многосторонней финансовой поддержки.
Чтобы соглашение о программе было финализировано, ее должно одобрить руководство и Исполнительный совет МВФ: это ожидается "в ближайшие недели".
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