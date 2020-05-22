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МВФ предварительно согласовал с Украиной новую программу на $5 млрд

МВФ предварительно согласовал с Украиной новую программу на $5 млрд - Фото
Надпись на фасаде здания МВФ (фото - ЕРА)
22.05.2020, 06:12

Stand-by-программу сотрудничества в ближайшие недели рассмотрит Исполнительный совет МВФ

Международный валютный фонд и власти Украины предварительно согласовали на уровне персонала экономическую политику по новой программе кредитования в формате stand-by на $5 млрд: это произошло спустя несколько часов после того, как президент Владимир Зеленский подписал "антиколомойский закон". Соответствующее заявление размещено на сайте Фонда.

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Программа рассчитана на полтора года.

Глава миссии МВФ в Украине Иванна Владкова Голлар заявила, что средства по ней будут направлены на обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки Украины.

Она подчеркнула, что программа призвана помочь властям справиться с последствиями шока от коронавируса, "консолидируя достижения и продвигаясь вперед к важным структурным реформам для уменьшения ключевых уязвимостей".

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Голлар уверена, что это гарантирует возвращение Украины "к росту и возобновлению более обширных реформ, когда кризис закончится". В Фонде ожидают, что договоренность также станет катализатором дополнительной двусторонней и многосторонней финансовой поддержки.

Чтобы соглашение о программе было финализировано, ее должно одобрить руководство и Исполнительный совет МВФ: это ожидается "в ближайшие недели".

  • 7 мая в МВФ сообщили об изменениях в переговорах с Украиной: вместо трехлетней расширенной программы кредитования EFF на $8 млрд обсуждается 18-месячная stand-by.
  • В Фонде отметили, что инструменты stand-by более подходят для текущей ситуации, в которой находится Украина. 
  • Вчера, 21 мая, президент подписал закон №2571-д о банках-банкротах: это было последнее требование МВФ для новой программы.
  • Глава Минфина Сергей Марченко ожидает подписания и получения первого транша (~$1,9 млрд) до конца мая.

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Евгений Пилипенко
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МВФ экономика кредитование Иванна Владкова Голлар
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