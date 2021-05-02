UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Началась закачка газа в украинские ПГХ – Укртрансгаз

02.05.2021, 15:25
Началась закачка газа в украинские ПГХ – Укртрансгаз - Фото
Подземное газовое хранилище (Фото – пресс-служба Укртрансгаза)

Началась закачка газа в украинские подземные газовые хранилища, сообщает в Facebook пресс-служба компании Укртрансгаз.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сезон отбора газа из хранилищ был завершен на отметке 15,1 млрд кубометров, сообщили в компании. С октября 2020 года было отобрано 13,2 млрд кубометров газа (без учета Вергунского ПГХ на временно оккупированной территории).

Закачку газа первым начало Бильче-Волыцко-Угерское ПГХ. За сутки было закачено 320 000 кубометров газа.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
укртрансгаз нафтогаз ПХГ пгх закачка газа подземные газовые хранилища
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 