Началась закачка газа в украинские ПГХ – Укртрансгаз

Началась закачка газа в украинские подземные газовые хранилища, сообщает в Facebook пресс-служба компании Укртрансгаз.

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Сезон отбора газа из хранилищ был завершен на отметке 15,1 млрд кубометров, сообщили в компании. С октября 2020 года было отобрано 13,2 млрд кубометров газа (без учета Вергунского ПГХ на временно оккупированной территории).

Закачку газа первым начало Бильче-Волыцко-Угерское ПГХ. За сутки было закачено 320 000 кубометров газа.

Денис Юдин

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