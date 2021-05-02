Началась закачка газа в украинские ПГХ – Укртрансгаз
02.05.2021, 15:25
Подземное газовое хранилище (Фото – пресс-служба Укртрансгаза)
Началась закачка газа в украинские подземные газовые хранилища, сообщает в Facebook пресс-служба компании Укртрансгаз.
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Сезон отбора газа из хранилищ был завершен на отметке 15,1 млрд кубометров, сообщили в компании. С октября 2020 года было отобрано 13,2 млрд кубометров газа (без учета Вергунского ПГХ на временно оккупированной территории).
Закачку газа первым начало Бильче-Волыцко-Угерское ПГХ. За сутки было закачено 320 000 кубометров газа.
- В августе 2019-го на тот момент глава Нафтогаза Коболев сообщил, что 31 иностранная компания хранит в украинских ПГХ 1,4 млрд кубометров газа.
- В августе 2020-го запасы природного газа в подземных хранилищах Украины достигли рекордных 23 млрд кубометров.
- 28 апреля 2021 года Коболев заявил, что Нафтогаз может отказаться от импорта газа для закачки в ПХГ.
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