Не были популярны. Monobank в декабре закроет карты в злотых

Monobank закроет в декабре все карты в польских злотых, говорится в рассылке онлайн-банка клиентам. Эти карточки не пользовались популярностью, объяснили журналисту LIGA.net в техподдержке банка.

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В рассылке monobank говорится, что все карты в злотых будут закрыты с 13 декабря 2021 года. В этот день остатки по картам будут автоматически переведены на кредитные карточки по текущему курсу. После этого карты в злотых станут неактивными для использования.

В онлайн-банке отмечают, что можно не ждать 13 декабря и уже сейчас перевести деньги с карты в злотых на любую другую гривневую карту.

В техподдержке monobank объяснили LIGA.net, что карты в злотых не пользовались популярностью, а большое количество продуктов усложняет пользование приложением.

"Наша миссия – сохранить простоту для всех клиентов. Поэтому больше недоступно открытие карты в злотых. Вы можете открыть валютную карту в евро или долларах", – добавили в техподдержке.

3 августа 2021 года monobank попросил НБУ разрешить выпуск карты для операций с криптовалютой Bitcoin.

Марк Сировой

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