Не были популярны. Monobank в декабре закроет карты в злотых
Monobank закроет в декабре все карты в польских злотых, говорится в рассылке онлайн-банка клиентам. Эти карточки не пользовались популярностью, объяснили журналисту LIGA.net в техподдержке банка.
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В рассылке monobank говорится, что все карты в злотых будут закрыты с 13 декабря 2021 года. В этот день остатки по картам будут автоматически переведены на кредитные карточки по текущему курсу. После этого карты в злотых станут неактивными для использования.
В онлайн-банке отмечают, что можно не ждать 13 декабря и уже сейчас перевести деньги с карты в злотых на любую другую гривневую карту.
В техподдержке monobank объяснили LIGA.net, что карты в злотых не пользовались популярностью, а большое количество продуктов усложняет пользование приложением.
"Наша миссия – сохранить простоту для всех клиентов. Поэтому больше недоступно открытие карты в злотых. Вы можете открыть валютную карту в евро или долларах", – добавили в техподдержке.
- 3 августа 2021 года monobank попросил НБУ разрешить выпуск карты для операций с криптовалютой Bitcoin.
- 16 августа сооснователь банка Олег Гороховский сообщил, что стоимость банковского проекта monobank составляет более $1 млрд. 29 сентября в monobank заявили, что готовятся внедрить банкоматы.
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