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Не были популярны. Monobank в декабре закроет карты в злотых

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2021, 13:04
Не были популярны. Monobank в декабре закроет карты в злотых - Фото
Иллюстративное фото - Monobank - Facebook)

Monobank закроет в декабре все карты в польских злотых, говорится в рассылке онлайн-банка клиентам. Эти карточки не пользовались популярностью, объяснили журналисту LIGA.net в техподдержке банка.

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В рассылке monobank говорится, что все карты в злотых будут закрыты с 13 декабря 2021 года. В этот день остатки по картам будут автоматически переведены на кредитные карточки по текущему курсу. После этого карты в злотых станут неактивными для использования.

В онлайн-банке отмечают, что можно не ждать 13 декабря и уже сейчас перевести деньги с карты в злотых на любую другую гривневую карту.

В техподдержке monobank объяснили LIGA.net, что карты в злотых не пользовались популярностью, а большое количество продуктов усложняет пользование приложением.

"Наша миссия – сохранить простоту для всех клиентов. Поэтому больше недоступно открытие карты в злотых. Вы можете открыть валютную карту в евро или долларах", – добавили в техподдержке.

СПРАВКА. Monobank – мобильное приложение и совместный банкинг-проект Универсал Банка Сергея Тигипко и IT-компании Fintech Band. Сооснователи Fintech – бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Александр Дубилет, Олег Гороховский и Михаил Рогальский. Также среди сооснователей - экс-министр кабинета министров Дмитрий Дубилет и Вадим Ковалев. Полноценно запущен в ноябре 2017-го. Позиционирует себя как первый в Украине мобильный банк без отделений. 

Читайте также: ПриватБанк вводит ограничения для пользователей карт – не больше 100 переводов в месяц

Марк Сировой
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Monobank банк карты злотые
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