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Отмена льготной растаможки не коснулась электромобилей и авто для фронта – Шмыгаль

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2022, 17:07
Отмена льготной растаможки не коснулась электромобилей и авто для фронта – Шмыгаль - Фото
Денис Шмыгаль (Фото - Кабмин Украины)

После отмены льготной растаможки авто украинцы все еще могут завозить без ограничений и каких-либо платежей электромобили, а также машины для фронта в виде гуманитарной помощи. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью LB.ua.

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По словам Шмыгаля, отмена НДС на импорт, акцизного налога и въездных пошлин на авто в марте не была "ошибочным решением", так как открытая таможня помогла расширить коридор для импорта и экспорта после блокады портов.

Сейчас же, подчеркнул Шмыгаль, "работа нормирована", потому с 1 июля вернулась прежняя система. Премьер анонсировал улучшения: после принятия соответствующего закона Радой появится электронная регистрация и растаможка авто. Это можно будет сделать через Дію: просто добавив номер VIN-кода авто, и платежки будут формироваться автоматически, а техпаспорт и номера можно будет получить по почте.

Он подчеркнул, что правительство оставило абсолютно без налогообложения, без пошлины и без НДС электроавтомобили. Регистрировать их также можно через Дию.

"Таким образом мы стимулируем и просим наших граждан переходить на электротранспорт, что значительно лучше и с точки зрения экологии, и с точки зрения наличия больших электроэнергоресурсов. Мы сталкивались уже с топливным кризисом после того, как россияне разбивали наши хранилища, наши нефтеперерабатывающие предприятия, даже автозаправочные станции. Потому электромобили – это приоритет, и мы политически даем такой сигнал и формируем возможность", – сказал премьер.

Что касается авто для фронта, по словам Шмыгаля, их можно продолжать ввозить как гуманитарную помощь, в частности пикапы или джипы – они и дальше не облагаются налогом. 

"То есть если для фронта мы везем дизельный или бензин-автомобиль, он также не подлежит налогообложению ни НДС, ни пошлиной. Он заезжает как гуманитарка. Потому все возможности для фронта у нас открыты, как и было раньше", – отметил премьер.

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Оксана Житнюк
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