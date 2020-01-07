Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Почему невозможно зафиксировать курс гривни: ликбез от Милованова

Почему невозможно зафиксировать курс гривни: ликбез от Милованова - Фото
Тимофей Милованов (Фото: пресс-служба Кабмина)
07.01.2020, 11:43

Курс в 2020-м сложно предсказать, говорит министр экономики: "Будет ли укрепляться в следующем году? Скорее всего да. Но угадать курс не может никто".

Если бы курс гривни зафиксировали, это привело бы к быстрой ее девальвации, как уже было в 1998, 2008 или 2014 годах. Об этом министр экономики Тимофей Милованов написал у себя в Facebook, реагируя на пост гендиректора ОТП-Лизинг Андрея Павлушина.

Последний пошутил о том, что в Украине две зрады - "курс растет" и "курс падает".

Милованов пишет, что при падении курса доллара страдают экспортеры (получают меньше гривень за проданную продукцию, а их расходы в гривне остаются такими же) и бюджет (НДС и другие налоги на импорт уменьшаются в гривневом эквиваленте). Но при этом выигрывают потребители - рост цен (инфляция) замедляется, особенно на импортные товары.

Читайте также: Цена золота выросла до максимума за шесть лет

Когда курс доллара растет, отмечает министр, то страдают потребители, а экспортеры и бюджет выигрывают.

"При любом изменении курса будут те, кто выигрывают, и те, кто проигрывают. Это нормально ", - пишет он, добавляя, что повлиять на эту схему фиксацией курса нельзя.

"Курс - это относительная цена украинской экономики к мировой. Когда эта цена меняется из-за изменений в мире или в Украине, то должен меняться и курс. Национальный банк может повлиять на такое изменение временно, немного придержать курс или сгладить колебания. Но ни один центробанк, даже в развитых странах, не имеет достаточно силы сопротивляться серьезным изменениям курса", - пояснил глава Минэкономики.

Читайте также: Украина обогнала Россию по минимальной зарплате - Минэкономики

Напишите нам
Тимофей Милованов курс гривни курс доллара
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 