Почему невозможно зафиксировать курс гривни: ликбез от Милованова

Тимофей Милованов (Фото: пресс-служба Кабмина)

Если бы курс гривни зафиксировали, это привело бы к быстрой ее девальвации, как уже было в 1998, 2008 или 2014 годах. Об этом министр экономики Тимофей Милованов написал у себя в Facebook, реагируя на пост гендиректора ОТП-Лизинг Андрея Павлушина.

Последний пошутил о том, что в Украине две зрады - "курс растет" и "курс падает".

Милованов пишет, что при падении курса доллара страдают экспортеры (получают меньше гривень за проданную продукцию, а их расходы в гривне остаются такими же) и бюджет (НДС и другие налоги на импорт уменьшаются в гривневом эквиваленте). Но при этом выигрывают потребители - рост цен (инфляция) замедляется, особенно на импортные товары.

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Когда курс доллара растет, отмечает министр, то страдают потребители, а экспортеры и бюджет выигрывают.

"При любом изменении курса будут те, кто выигрывают, и те, кто проигрывают. Это нормально ", - пишет он, добавляя, что повлиять на эту схему фиксацией курса нельзя.

"Курс - это относительная цена украинской экономики к мировой. Когда эта цена меняется из-за изменений в мире или в Украине, то должен меняться и курс. Национальный банк может повлиять на такое изменение временно, немного придержать курс или сгладить колебания. Но ни один центробанк, даже в развитых странах, не имеет достаточно силы сопротивляться серьезным изменениям курса", - пояснил глава Минэкономики.

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