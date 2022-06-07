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"Поеду на станцию по соглашению с Украиной": глава МАГАТЭ об инспекции оккупированной ЗАЭС

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2022, 20:55
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Фото: Rafael Grossi/Twitter)

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в интервью CNN, что не собирается посещать Запорожскую АЭС в обход действующих соглашений с Украиной. 

На вопрос о том, узаконит ли его возможный визит контроль России над ЗАЭС, Гросси ответил: "Это абсолютно неверно. Когда я туда поеду, я поеду туда в соответствие с соглашением, которое МАГАТЭ заключила с Украиной, а не с Российской Федерацией. Украиной!". 

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Накануне Гросси объявил о подготовке экспертной миссии на Запорожскую АЭС, расположенной во временно оккупированном Энергодаре в Запорожской области.  

НАЭК "Энергоатом" считает, что целью поездки Гросси является легитимизация пребывания российских оккупантов на ЗАЭС. 

По словам Гросси, Украина обратилась к МАГАТЭ и к генеральному секретарю ООН с просьбой "освободить" Запорожскую АЭС.  

"Правительство Украины фактически предложило мне и генеральному секретарю ООН приложить усилия для освобождения атомной электростанции. Правительство предложило нам приехать для выполнения обязательства", — объяснил глава МАГАТЭ.  

Он добавил, что проводить инспекции на атомных станциях Украины -  это не вопрос желания, а обязанность. 

Гросси уточнил, что инспекция не проводилась "давно" и "там много ядерного материала, который необходимо проверить". 

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Роман Брыль
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МАГАТЭ НАЭК Энергоатом заэс Рафаэль Гросси
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