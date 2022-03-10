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Премьер Великобритании Джонсон: будут новые санкции против России и военная помощь Украине

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2022, 02:39
Премьер Великобритании Джонсон: будут новые санкции против России и военная помощь Украине - Фото
Борис Джонсон (Фото: EPA-EFE/JESSICA TAYLOR)

Великобритания ужесточит санкции против России, чтобы наложить на нее максимальные экономические потери. Также королевство усилит военную поддержку Украины, сообщил в Twitter премьер-министр страны Борис Джонсон.

Политик сообщил, что провел переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. Джонсон проинформировал его о новых против режима Путина и поблагодарил за выступление перед Палатой общин Соединенного Королевства. Зеленский в ответ поблагодарил Британию за "лидерство в противодействии преступлению, которое совершает Россия".

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Александр Мясищев
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Борис Джонсон санкции против россии
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