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Президент подписал закон о госбюджете на 2021 год

25.12.2020, 22:10
Президент подписал закон о госбюджете на 2021 год - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2021 год, который Верховная Рада приняла 15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Доходы проекта бюджета предусмотрены в размере 1,092 трлн грн), расходы – 1,347 трлн грн. Среднегодовой курс доллара, по которому рассчитывается госбюджет-2021, составляет 29,1 грн.

Дефицит госбюджета по отношению к ВПП составляет 5,5% или 246,6 млрд грн.

В госбюджет заложен рост ВВП на 4,6% и инфляция на уровне 7,3%.

Прожиточный минимум устанавливается в размере 2189 грн (на 1 января 2021 года). С 1 июля он вырастет до 2294 грн, а с 1 декабря – до 2393 грн. Минимальная зарплата будет составлять 6000 грн, а с декабря 2021 года – 6500 грн.

  • 15 декабря Верховная Рада приняла госбюджет на 2021 год.

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Наталия Медведева
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Владимир Зеленский госбюджет

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