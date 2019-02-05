Проводников в дальних поездах станет меньше — Укрзалізниця

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В порядке эксперимента Укрзалізниця сократит количество проводников в некоторых поездах дальнего следования: теперь два сотрудника госпредприятия будут обслуживать два вагона. Такую новость там сообщили в ответ на запрос ресурса ЦТС.

Сейчас на два вагона приходится по три проводника.

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Как уточнили в компании, эксперимент проведут на поездах с минимальным количеством остановок и максимальной скоростью в первом полугодии 2019 года, причем "лишние" сотрудники не будут уволены: задействуют новые вагоны или те вагоны, которые прошли капремонт.

В декабре 2018 года Укрзалізниця повысила цены на постельное белье и чай в поездах.

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