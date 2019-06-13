Дело о растрате по проекту "Стена" ушло в суд

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Завершено досудебное расследование по растрате госсредств на проект "Стена". Об этом сообщает пресс-служба САП.

Обвинение предъявлено трем должностным лицам Госпогранслужбы, трем директорам фирм-подрядчиков и двум посредникам.

Расследование установило, что чиновники ГПСУ завладели средствами на сумму 16,7 млн грн и использовали бюджетные средства по программе "Мероприятия по инженерно-техническому обустройству границы" нецелевым образом. Произведены расходы на реконструкцию помещений на ул. Стартовой в Харькове (Харьковская авиационная эскадрилья) под служебные помещения, чем допущено нецелевое использование 13,2 млн грн.

По эпизоду создания фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, через которые выводились средства, ущерб составляет 10 млн грн.

САП предъявила обвинения по ч. 5 ст. 191 УК (завладение чужим имуществом путем злоупотребления лужебным положением), по ч. 2 ст. 210 УК (нецелевое использование бюджетных средств), ч. 1 ст. 366 УК (подлог), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 УК (организация фиктивного предпринимательства, по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 УК (внесение заведомо ложных сведений).

Дело направлено в Дарницкий суд.