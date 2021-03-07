Славянск отстоял право на тепло. На Донбасс вернули теплоснабжение несмотря на долги

Жители многоквартирных домов в Славянске все же получат тепло в дома. После отключения теплоснабжения за долги Донецктеплокоммунэнерго местные вышли на улицы с протестом – они заблокировали авто газовщиков и сорвали пломбу в котельной. В процессе переговоров подачу тепла решили восстановить, сообщил в Facebook мэр Славянска Вадим Лях.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, всего в городе отключили шесть котельных, но уже вечером 6 марта подача газа к ним была восстановлена. "К счастью, ночь люди проведут в теплых помещениях", – отметил мэр.

Как заявил Лях, подача тепла в котельные возобновилась после переговоров с правительством и местными чиновниками.

6 марта НАК "Нафтогаз Украины" прекратил поставки газа в Донецкую область из-за долгов.

В тот же день Лях сообщил, что обратился с заявлением в прокуратуру, посчитав действия Донецкоблгаза незаконными.

Читайте также: Нафтогаз поднял оптовую цену на газ для тепловиков на 20%

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.