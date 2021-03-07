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Славянск отстоял право на тепло. На Донбасс вернули теплоснабжение несмотря на долги

07.03.2021, 07:45
Славянск отстоял право на тепло. На Донбасс вернули теплоснабжение несмотря на долги - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Жители многоквартирных домов в Славянске все же получат тепло в дома. После отключения теплоснабжения за долги Донецктеплокоммунэнерго местные вышли на улицы с протестом – они заблокировали авто газовщиков и сорвали пломбу в котельной. В процессе переговоров подачу тепла решили восстановить, сообщил в Facebook мэр Славянска Вадим Лях.

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По его словам, всего в городе отключили шесть котельных, но уже вечером 6 марта подача газа к ним была восстановлена. "К счастью, ночь люди проведут в теплых помещениях", – отметил мэр.

Как заявил Лях, подача тепла в котельные возобновилась после переговоров с правительством и местными чиновниками.

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Дарья Мостовая
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