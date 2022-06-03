Словакия заявила, что больше всего пострадала от эмбарго на нефть из России

Минэкономики Словакии заявило, что страна больше всего пострадает от санкций ЕС в отношении российской нефти, и ожидает, что солидарность Брюсселя смягчит последствия. Об этом сообщает Reuters.

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В ведомстве отметили, что Словакия добивалась трехлетней отсрочки от торговли российской нефтью по трубопроводу, однако жесткие санкции были утверждены, чтобы ударить по доходам России после полномасштабного вторжения в Украину.

"В рамках объявленной солидарности мы ожидаем индивидуального доступа к ресурсам от REPower EU", — говорится в сообщении, имея в виду план Евросоюза по прекращению зависимости от российских ископаемых видов топлива и преодолению климатического кризиса.

СПРАВКА. 18 мая Европейская комиссия приняла план отказа от российских энергоресурсов под названием REPowerEU. Он предусматривает отказ от российских энергоресурсов, в том числе газа. План предусматривает диверсификацию источников, усиление энергосбережения и переход на экологически чистую энергию. На это выделят около 300 млрд евро — приблизительно 72 млрд евро в виде грантов и 225 млрд евро в виде кредитов.

Министерство заявило, что окончательный вариант санкций позволит Словакии импортировать нефть из России по трубопроводу "Дружба", однако через восемь месяцев его можно будет использовать только для производства на внутреннем рынке и экспорта нефтепродуктов в Чехию.

Также в Словакии отметили, что единственный в стране нефтеперерабатывающий завод Slovnaft работает на российской нефти. Компания уже заявила, что санкции серьезно повлияют на ее производство и создадут нехватку топлива на рынке в регионе, поскольку она не сможет вовремя внести технологические изменения.

3 июня страны Европейского Союза официально ввели шестой пакет санкций против России, в который вошло частичное эмбарго на российскую нефть, отключение от SWIFT нескольких российских банков и запрет на вещание российской пропаганды.

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Дмитрий Гриниченко

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