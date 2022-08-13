S&P и Fitch понизили рейтинги Украины в иностранной валюте практически до дефолта
Глобальные рейтинговые агентства S&P и Fitch вчера вечером, 12 августа, понизили рейтинги Украины в иностранной валюте до "выборочного" и "ограниченного" дефолта соответственно, так как считают проблемной реструктуризацию долга страны. Об этом пишет Reuters.
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S&P понизило и долгосрочный, и краткосрочный рейтинги до уровня, который всего на ступень выше полного дефолта: с "CC/C" до "SD/SD".
"Учитывая объявленные условия реструктуризации и в соответствии с нашими критериями, мы рассматриваем сделку как проблемную и равносильную дефолту", – заявили в агентстве.
Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины с "С" до "RD" по той же причине.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, двухлетнее замораживание выплат по международным облигациям, которого Украина добилась от зарубежных кредиторов, сэкономит ей около $6 млрд на выплатах.
S&P добавили, что макроэкономический и фискальный стресс от войны может ослабить способность властей Украины оставаться в темпе своих долговых обязательств в гривне, и понизило рейтинг с B- до CCC+/C.
- В начале марта 2022 года S&P приостановило коммерческую деятельность в России.
- 4 августа S&P оставило кредитный рейтинг Киева с отрицательным прогнозом.
- Внешний долг Украины – примерно $20 млрд. Ей грозит экономический спад на 35-45% в этом году и ежемесячный дефицит бюджета в размере $5 млрд.
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