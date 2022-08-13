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S&P и Fitch понизили рейтинги Украины в иностранной валюте практически до дефолта

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2022, 06:49
S&P и Fitch понизили рейтинги Украины в иностранной валюте практически до дефолта - Фото
Фото: ЕРА

Глобальные рейтинговые агентства S&P и Fitch вчера вечером, 12 августа, понизили рейтинги Украины в иностранной валюте до "выборочного" и "ограниченного" дефолта соответственно, так как считают проблемной реструктуризацию долга страны. Об этом пишет Reuters.

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S&P понизило и долгосрочный, и краткосрочный рейтинги до уровня, который всего на ступень выше полного дефолта: с "CC/C" до "SD/SD".

"Учитывая объявленные условия реструктуризации и в соответствии с нашими критериями, мы рассматриваем сделку как проблемную и равносильную дефолту", – заявили в агентстве.

Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины с "С" до "RD" по той же причине.

СПРАВКА. Объем производства в Украине с 24 февраля, когда в страну полномасштабно вторглась Россия, захватив новые территории и начав "выбивать" промышленные и инфраструктурные объекты, резко упал. 29 июля S&P присвоило Украине преддефолтный рейтинг (с ССС+ до СС) из-за решения Кабмина просить бондхолдеров об отсрочке выплат по всем внешним обязательствам на два года. Fitch сделало то же самое. Такая реструктуризация, считают в агентствах, равнозначна дефолту. Официальный Киев получил от держателей международных облигаций Украины согласие на эту отсрочку. При этом был подтвержден рейтинг в гривне на уровне B- и оценка трансфертной стоимости и конвертируемости (T&C) для Украины на уровне CCC+. 

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, двухлетнее замораживание выплат по международным облигациям, которого Украина добилась от зарубежных кредиторов, сэкономит ей около $6 млрд на выплатах.

S&P добавили, что макроэкономический и фискальный стресс от войны может ослабить способность властей Украины оставаться в темпе своих долговых обязательств в гривне, и понизило рейтинг с B- до CCC+/C.

  • В начале марта 2022 года S&P приостановило коммерческую деятельность в России.
  • 4 августа S&P оставило кредитный рейтинг Киева с отрицательным прогнозом.
  • Внешний долг Украины – примерно $20 млрд. Ей грозит экономический спад на 35-45% в этом году и ежемесячный дефицит бюджета в размере $5 млрд.
Евгений Пилипенко
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S&P Fitch кредитный рейтинг долг
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