США, Великобритания и еще три страны создадут новый фонд для Украины
США, Великобритания, Канада, Швеция и Швейцария создадут новый фонд для Украины. Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании в Facebook.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Как отмечается, фонд будет называться Партнерство за сильную Украину. Он начнет работать к декабрю 2021, планируется привлечь 35 млн фунтов стерлингов от доноров в течение трех лет.
Великобритания, США, Канада, Швеция и Швейцария хотят помочь Украине смягчить дестабилизирующее влияние России в южных и восточных регионах страны.
Деньги будут направлены на инициативы по повышению устойчивости пострадавших в конфликте областей. В частности будет выделено финансирование для технических консультаций властей и грантовых инвестиций в инициативы, которые создают экономические возможности и улучшают доступ к услугам жителям юга и востока Украины.
- Вчера Украина получила от МВФ $2,7 млрд в рамках общего распределения СПЗ среди стран-членов Фонда.
Комментарии