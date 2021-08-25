США, Великобритания и еще три страны создадут новый фонд для Украины

США, Великобритания, Канада, Швеция и Швейцария создадут новый фонд для Украины. Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании в Facebook.

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Как отмечается, фонд будет называться Партнерство за сильную Украину. Он начнет работать к декабрю 2021, планируется привлечь 35 млн фунтов стерлингов от доноров в течение трех лет.

Великобритания, США, Канада, Швеция и Швейцария хотят помочь Украине смягчить дестабилизирующее влияние России в южных и восточных регионах страны.

Деньги будут направлены на инициативы по повышению устойчивости пострадавших в конфликте областей. В частности будет выделено финансирование для технических консультаций властей и грантовых инвестиций в инициативы, которые создают экономические возможности и улучшают доступ к услугам жителям юга и востока Украины.

Вчера Украина получила от МВФ $2,7 млрд в рамках общего распределения СПЗ среди стран-членов Фонда.

Марк Сировой

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