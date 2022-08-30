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Страны ЕС досрочно выполнили план по заполнению хранилищ газа – фон дер Ляйен

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2022, 20:12
Страны ЕС досрочно выполнили план по заполнению хранилищ газа – фон дер Ляйен - Фото
Урсула фон дер Ляйен (Фото: ЕРА)

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны-члены Евросоюза досрочно выполнили план по заполнению хранилищ газом на уровне 80%. Об этом Ляйен сообщила на саммите по энергетической безопасности Балтийского моря в Копенгагене.

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Страны Евросоюза достигли своей цели по заполнению хранилищ газа на два месяца раньше намеченного срока на фоне сокращения поставок российского газа в ЕС.  

"На сегодняшний день мы в Евросоюзе достигли среднего уровня заполнения газохранилищ на 80%. Так что мы  уже достигли объема, о котором договорились на текущий год", – заявила Ляйен.

С этого года Евросоюз ввел жесткое регулирование использования подземных хранилищ газа. К началу сезона отбора газа в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности хранилищ. 

  • Целевой уровень уже достигнут в девяти из 19 стран ЕС, где есть хранилища газа. В Германии подземные хранилища заполнены на 81,07%, в Италии – на 80,11%, во Франции – на 90,06%, в Польше и Португалии – почти на 100%.
  • Отстают Нидерланды (73,34%) и Австрия (60,58%), также входящие в пятерку стран с крупнейшими хранилищами газа.
  • Совет Европейского Союза соберется на срочное заседание в связи с обострением энергетического кризиса. Министры 27 стран-членов ЕС должны решить, что делать с рекордно высокими ценами.

Читайте также: Страны ЕС стремительно заполняют хранилища газом, это снижает его стоимость

Наталия Фреик
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