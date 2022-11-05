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Страны Евросоюза передали Украине 500 энергогенераторов

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2022, 13:27
Страны Евросоюза передали Украине 500 энергогенераторов - Фото
Фото: depositphotos.com

17 стран Европейского Союза отправили Украине 500 энергогенераторов, чтобы помочь стране на фоне регулярных отключений света, сообщил генеральный директорат Еврокомиссии по гражданской защите и гуманитарной помощи (ECHO).

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"Энергетическая инфраструктура Украины серьезно повреждена", – объяснили в ЕС необходимость оказать помощь.

Среди стран, которые помогли генераторам – Финляндия, Франция, Германия, Швеция, Испания, Италия, Словения, Словакия, Дания, Польша и другие. Директорат европейской гражданской защиты выступает посредником, помогающим осуществить поставки.

  • Президент Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что россияне повредили около 40% энергетической инфраструктуры Украины.
Андрій Водяний
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энергетика евросоюз генератор
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