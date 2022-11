Страны Евросоюза передали Украине 500 энергогенераторов

17 стран Европейского Союза отправили Украине 500 энергогенераторов, чтобы помочь стране на фоне регулярных отключений света, сообщил генеральный директорат Еврокомиссии по гражданской защите и гуманитарной помощи (ECHO).

"Энергетическая инфраструктура Украины серьезно повреждена", – объяснили в ЕС необходимость оказать помощь.

Ukraine's energy infrastructure has been severely damaged.



To sustain access to electricity and heating, 17 EU countries have sent 500 power generators to Ukraine via the EU Civil Protection Mechanism.#StandWithUkraine #EUsolidarity