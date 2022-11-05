Страны Евросоюза передали Украине 500 энергогенераторов
17 стран Европейского Союза отправили Украине 500 энергогенераторов, чтобы помочь стране на фоне регулярных отключений света, сообщил генеральный директорат Еврокомиссии по гражданской защите и гуманитарной помощи (ECHO).
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"Энергетическая инфраструктура Украины серьезно повреждена", – объяснили в ЕС необходимость оказать помощь.
Ukraine's energy infrastructure has been severely damaged.— EU Civil Protection & Humanitarian Aid (@eu_echo) November 4, 2022
To sustain access to electricity and heating, 17 EU countries have sent 500 power generators to Ukraine via the EU Civil Protection Mechanism.#StandWithUkraine #EUsolidarity
Среди стран, которые помогли генераторам – Финляндия, Франция, Германия, Швеция, Испания, Италия, Словения, Словакия, Дания, Польша и другие. Директорат европейской гражданской защиты выступает посредником, помогающим осуществить поставки.
- Президент Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что россияне повредили около 40% энергетической инфраструктуры Украины.
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