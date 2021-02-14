Цена Bitcoin достигла рекордного максимума
14.02.2021, 11:59
Bitcoin (иллюстративное фото - Depositphotos.com)
Цена самой популярной в мире криптовалюты, Bitсoin, впервые превысила $49 000 за одну монету. Об этом говорится в данных на CoinDesk.
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Своего максимума курс Bitcoin достиг утром 14 февраля. Стоимость криптовалюты составляла $49 166.
На 11:44 14 февраля по Киеву валюта стоила $48 963.
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- 29 января биткойн подорожал на $5000 благодаря Илону Маску.
- 1 февраля Маск снова спровоцировал рост себестоимости Bitcoin. Он выразил свою поддержку криптовалюте в чате Clubhouse, который привлек тысячи слушателей.
- 8 февраля стало известно, что автопроизводитель Tesla вложил $1,5 млрд в биткоины. После обнародования этой информации, цена биткоина выросла на 13%, превысив $44 700.
- 11 февраля стоимость Bitcoin впервые превысила отметку в $48 000. Росту способствовал анонс выхода на рынок операций с криптовалютой старейшего банка США Bank of NY Mellon.
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