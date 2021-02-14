Цена Bitcoin достигла рекордного максимума

Цена самой популярной в мире криптовалюты, Bitсoin, впервые превысила $49 000 за одну монету. Об этом говорится в данных на CoinDesk.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Своего максимума курс Bitcoin достиг утром 14 февраля. Стоимость криптовалюты составляла $49 166.

На 11:44 14 февраля по Киеву валюта стоила $48 963.

Нажмите на график, чтобы увеличить

Читайте также: Сооснователь monobank прогнозирует курс биткоина выше $100 000

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.