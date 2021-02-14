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Цена Bitcoin достигла рекордного максимума

14.02.2021, 11:59
Цена Bitcoin достигла рекордного максимума - Фото
Bitcoin (иллюстративное фото - Depositphotos.com)

Цена самой популярной в мире криптовалюты, Bitсoin, впервые превысила $49 000 за одну монету. Об этом говорится в данных на CoinDesk.

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Своего максимума курс Bitcoin достиг утром 14 февраля. Стоимость криптовалюты составляла $49 166.

На 11:44 14 февраля по Киеву валюта стоила $48 963.

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Марк Сировой
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