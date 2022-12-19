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У Зеленского недовольны порогом цен на российский газ: Должно быть эмбарго

Цей матеріал також доступний українською
19.12.2022, 20:44
У Зеленского недовольны порогом цен на российский газ: Должно быть эмбарго - Фото
Фото: Офис президента

Глава Офиса президент Андрей Ермак выразил недовольство установленным в Евросоюзе порогом цен на газ. Он считает, что действия ЕС относительно российского газа должны были быть более решительными.

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"Потолок цен на российский газ... Должно быть эмбарго, если мы действительно выступаем за справедливость", – говорится в сообщении Ермака в Telegram.

В России тоже недовольны попытками Запада установить потолок цен на газ. "Это нарушение рыночного процесса ценообразования, посягательства на рыночные процессы. Любые ссылки на "потолок" неприемлемы", – отметил спикер Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, России нужно время, чтобы подготовить ответ на новые ограничения. "Вы знаете, что немного затянулся процесс по нефти. Но его [ответ Москвы на введение потолка цен на нефть РФ] будет опубликован. Так же будет и с газом", – сказал он.

Андрій Водяний
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евросоюз цена на газ российский газ андрей ермак
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