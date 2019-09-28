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Украина укрепила кредитный рейтинг по версии S&P

Украина укрепила кредитный рейтинг по версии S&P - Фото
Standard & Poor's (Фото - Wikipedia)
28.09.2019, 09:10

Аналитики Standard & Poor's позитивно оценивают намерения нового правительства улучшить бизнес-климат и снять мораторий на продажу земли

Кредитное агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах до уровня "В" с "В-", а также рейтинг по национальной шкале до уровня "uaA" с "uaBBB". Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. 

Агентство подтвердило краткосрочный кредитный рейтинг на уровне "В". Прогноз - стабильный. 

В S&P отмечается, что Украине следует сохранить доступ к внутренним и международным рынкам капитала, что позволит стране осуществить погашение коммерческих заимствований на протяжение 2020 года.

Аналитики Standard & Poor's позитивно оценивают намерения нового правительства улучшить бизнес-климат и снять мораторий на продажу земли.

По мнению агентства, эти шаги могут привести к увеличению объемов иностранных инвестиций в Украину, содействуя росту экономики и уменьшению уязвимости к внешним вызовам. 

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кредитный рейтинг Standard & Poors
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