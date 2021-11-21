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Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2021, 13:41
Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. Об этом говорится в данных на сайте Укрэнерго.

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По данным Укрэнерго, сейчас Украина импортирует из Беларуси 415 мВТ⋅час.

Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси

Также Минэнерго Беларуси сообщило в Telegram, что возобновило экспорт электроэнергии в Украину в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом.

Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси

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Марк Сировой
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