Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси
21.11.2021, 13:41
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. Об этом говорится в данных на сайте Укрэнерго.
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По данным Укрэнерго, сейчас Украина импортирует из Беларуси 415 мВТ⋅час.
Также Минэнерго Беларуси сообщило в Telegram, что возобновило экспорт электроэнергии в Украину в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом.
- 17 ноября Минэнерго Беларуси заявило, что поставки электроэнергии в Украину будут прекращены с 18 ноября в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений. В Минэнерго Беларуси сообщили, что 17 ноября в 10:33 первый (и сейчас единственный) энергоблок Беларуской АЭС отключен от сети действием автоматики.
- 18 ноября Украина перестала импортировать электроэнергию из Беларуси.
- 19 ноября первый энергоблок Беларуской АЭС подключили к сети.
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