Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. Об этом говорится в данных на сайте Укрэнерго.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным Укрэнерго, сейчас Украина импортирует из Беларуси 415 мВТ⋅час.

Также Минэнерго Беларуси сообщило в Telegram, что возобновило экспорт электроэнергии в Украину в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом.

17 ноября Минэнерго Беларуси заявило, что поставки электроэнергии в Украину будут прекращены с 18 ноября в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений. В Минэнерго Беларуси сообщили, что 17 ноября в 10:33 первый (и сейчас единственный) энергоблок Беларуской АЭС отключен от сети действием автоматики.

18 ноября Украина перестала импортировать электроэнергию из Беларуси.

19 ноября первый энергоблок Беларуской АЭС подключили к сети.

Читайте также: Разбор | Россия остановила поставки угля и электроэнергии в Украину. Мы замерзнем, свет выключат?

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.