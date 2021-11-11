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Украинцы назвали ежемесячный доход, который бы их удовлетворил: результаты опроса

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2021, 13:14
Украинцы назвали ежемесячный доход, который бы их удовлетворил: результаты опроса - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Каждого четвертого украинца (24%) удовлетворил бы ежемесячный доход до 10 000 гривень. Такие данные социологического опроса показала компания Группа Рейтинг.

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Примерно столько же (22%) опрошенных ответили, что нуждаются в доходе не менее 30 000 грн в месяц.

Еще 14% украинцев готовы удовлетвориться ежемесячным доходом в 11 000 – 15 000 грн, 18% – 16 000 – 20 000 грн, 8% – 21 000 – 25 000 грн, и только 11% респондентов хватит суммы 26 000 – 30 000 грн.

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Социологи отметили, что чем ниже доход опрошенного, тем меньшую сумму он называет желанной. Они уточнили, что заметно меньший желаемый доход называли женщины.

"В частности, самые низкие запросы у старших женщин: из них большинство устроила бы сумма до 10 000 грн. А самые высокие запросы к заработку у мужчин среднего и младшего возраста, а также жителей столицы", – добавили в Рейтинге.

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Опрос проведен 4–9 ноября 2021 года по телефону с использованием компьютера среди 5000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных Россией территорий. Погрешность – не выше 1,5%.

  • За 2020 год реальная зарплата в Украине выросла на 10,1%.
  • За первые три месяца 2021-го – на 9,5%. В мае за месяц средняя зарплата выросла до 13 499 грн, в июле – до 14 345 грн, но в августе размер зарплаты упал ниже 14 000 грн - на 2,4%.
  • В сентябре 2021 года реальная зарплата в Украине по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 6,9%.

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Евгений Пилипенко
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зарплата доход опрос группа рейтинг социология
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