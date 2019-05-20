В Украине хотят создать министерство будущего

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Группа народных депутатов зарешистрировала в Верховной Раде проект постановления об обращении парламента к правительству относительно создания министерства по вопросам инноваций, цифровизации и будущего Украины. Соответствующий зарегистрирован на сайте ВР под номер 10297.

Предполагается, что новое ведомство должно стать центральным органом исполнительной власти для обеспечения формирования и реализации государственной политики в сферах развития общества, инноваций, информатизации, электронных коммуникаций, радиочастотного ресурса Украины, почтовой связи, информационной безопасности и кибербезопасности, единого электронного пространства.

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Один из авторов проекта, председатель парламентского комитета по вопросам информатизации и связи Александр Данченко написал у себя в Facebook, благодаря созданию нового министерства будут закрыты 18 разных департаментов в Кабмине, расформировано Агентство по вопросам электронного управления, сокращены функции еще в пяти министерствах.

Данченко пишет, что такое сокращение сэкономит бюджету 1,2 млрд грн в год. А эффективная работа нового министерства, по его подсчетам, должна добавлять минимум 90 млрд. грн в бюджет ежегодно.

В апреле сообщалось, что Кабмин выделил 1 млрд. грн на подключение к интернету украинских сельских школ.