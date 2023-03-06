В Украине и Германии нашли вероятных хакеров-вымогателей DoppelPaymer

Национальная полиция Украины и полиция Германии установили ключевых участников хакерской группировки, которая считается ответственной за проведение масштабных кибератак с помощью вируса-вымогателя DoppelPaymer. Об этом говорится на сайте Европола.

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Этот вирус появился в 2019 году.

Только в Германии жертвами группировки стали 37 компаний и учреждений, среди которых – Университетская больница в Дюссельдорфе. Жертвы хакеров из США в период с мая 2019 по март 2021 года выплатили им по меньшей мере 40 млн евро для разблокирования информации.

По данным TrendMicro, хакеры DoppelPaymer требовали от жертв выкупа в размере от $25 000 до $1,2 млн.

Один из основных членов DoppelPaymer был найден в Украине, обыски состоялись в Киеве и Харькове. Еще один вероятный участник хакерской группировки находится в Германии.

По сообщениям Европола, следователи сейчас анализируют изъятое оборудование, чтобы определить точную роль подозреваемых в структуре DoppelPaymer.

DoppelPaymer — одна из первых вымогательских программ, чьи операторы звонили жертвами и шантажировали их, угрожая "слить" похищенные данные, рассказывали в ФБР.

В одном случае злоумышленник, используя поддельный номер телефона в США, утверждал, что находится в Северной Корее и угрожал слить или продать данные пострадавшего предприятия, если оно не заплатит выкуп.

Во время последующих телефонных звонков той же компании преступник угрожал отправить людей домой к одному из сотрудников и даже назвал домашний адрес этого человека. Кроме того, злоумышленник позвонил по телефону и нескольким родственникам этого работника.

Андрій Водяний

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