В Украине и Германии нашли вероятных хакеров-вымогателей DoppelPaymer
Национальная полиция Украины и полиция Германии установили ключевых участников хакерской группировки, которая считается ответственной за проведение масштабных кибератак с помощью вируса-вымогателя DoppelPaymer. Об этом говорится на сайте Европола.
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Этот вирус появился в 2019 году.
Только в Германии жертвами группировки стали 37 компаний и учреждений, среди которых – Университетская больница в Дюссельдорфе. Жертвы хакеров из США в период с мая 2019 по март 2021 года выплатили им по меньшей мере 40 млн евро для разблокирования информации.
По данным TrendMicro, хакеры DoppelPaymer требовали от жертв выкупа в размере от $25 000 до $1,2 млн.
Один из основных членов DoppelPaymer был найден в Украине, обыски состоялись в Киеве и Харькове. Еще один вероятный участник хакерской группировки находится в Германии.
По сообщениям Европола, следователи сейчас анализируют изъятое оборудование, чтобы определить точную роль подозреваемых в структуре DoppelPaymer.
DoppelPaymer — одна из первых вымогательских программ, чьи операторы звонили жертвами и шантажировали их, угрожая "слить" похищенные данные, рассказывали в ФБР.
В одном случае злоумышленник, используя поддельный номер телефона в США, утверждал, что находится в Северной Корее и угрожал слить или продать данные пострадавшего предприятия, если оно не заплатит выкуп.
Во время последующих телефонных звонков той же компании преступник угрожал отправить людей домой к одному из сотрудников и даже назвал домашний адрес этого человека. Кроме того, злоумышленник позвонил по телефону и нескольким родственникам этого работника.
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