Великобритания гарантирует Украине $525 млн финансирования для чиновников, школ и больниц

Правительство Великобритании выделило $525 млн кредитных гарантий для поддержки макроэкономической стабильности в Украине. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

Гарантии позволят увеличить сумму кредитов от Всемирного банка и будут реализованы в случае, если у Украины возникнет дефицит средств для финансирования госрасходов, говорится в сообщении.

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Средства кредитов будут направлены на зарплату служащим госсектора, а также на содержание школ и больниц.

"Украинское правительство опасается, что к осени у него может возникнуть дефицит финансирования, если не будет оказана срочная финансовая помощь", – подчеркивают в правительстве Британии.

Выделенные средства увеличивают общую сумму финансовой поддержки Великобритании, включая кредитные гарантии, до $1,5 млрд, а совокупную экономическую и гуманитарную помощь Украине – до $1,8 млрд в 2022 году.

"Без международной поддержки правительство Украины будет вынуждено пойти по пути, который ставит под угрозу макроэкономическую стабильность страны и долгосрочную экономическую безопасность, включая сокращение резервов и печатание денег. Такая политика напрямую привела бы к высокой инфляции и гуманитарной катастрофе в стране", – резюмируют в правительстве Великобритании.

25 июня Министерство финансов Германии перечислило 1 млрд евро на донорский счет Международного валютного фонда для финансирования бюджетных нужд Украины.

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Роман Брыль

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