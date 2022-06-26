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Великобритания гарантирует Украине $525 млн финансирования для чиновников, школ и больниц

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2022, 06:52
Великобритания гарантирует Украине $525 млн финансирования для чиновников, школ и больниц - Фото
Фото: depositphotos.com

Правительство Великобритании выделило $525 млн кредитных гарантий для поддержки макроэкономической стабильности в Украине. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.  

Гарантии позволят увеличить сумму кредитов от Всемирного банка и будут реализованы в случае, если у Украины возникнет дефицит средств для финансирования госрасходов, говорится в сообщении. 

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Средства кредитов будут направлены на зарплату служащим госсектора, а также на содержание школ и больниц. 

"Украинское правительство опасается, что к осени у него может возникнуть дефицит финансирования, если не будет оказана срочная финансовая помощь", – подчеркивают в правительстве Британии. 

Выделенные средства увеличивают общую сумму финансовой поддержки Великобритании, включая кредитные гарантии, до $1,5 млрд, а совокупную экономическую и гуманитарную помощь Украине – до $1,8 млрд в 2022 году. 

"Без международной поддержки правительство Украины будет вынуждено пойти по пути, который ставит под угрозу макроэкономическую стабильность страны и долгосрочную экономическую безопасность, включая сокращение резервов и печатание денег. Такая политика напрямую привела бы к высокой инфляции и гуманитарной катастрофе в стране", – резюмируют в правительстве Великобритании. 

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Роман Брыль
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Великобритания Всемирный банк кредитные гарантии финансовая помощь украине
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