Во многих районах свет пока будут отключать не по стабилизационным графикам – Укрэнерго

Введенные сегодня, с шести утра, во всех областях стабилизационные графики почасовых отключений отменены – Укрэнерго сообщает, что для ликвидации аварий после ракетных ударов врага местные облэнерго пока будут отключать свет так, как нужно для максимально быстрой "реанимации" инфраструктуры.

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Оператор подчеркивает: новые повреждения усугубили ситуацию в энергосистеме страны.

"В отдельных регионах операторами распределительных сетей введены локальные ограничения потребителей в пределах областей", – подчеркнули там.

Дальше то, сколько не будет свет, будет регулироваться "в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме", подчеркнули в Укрэнерго.

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"Друзья, мы снова просим вас о помощи. Наши ремонтные бригады уже начали ликвидацию повреждений там, где это разрешили военные. Помочь им может каждый, у кого сейчас есть свет. Экономное потребление электроэнергии поможет удержать баланс в энергосистеме и не допустить аварийных повреждений электросетей из-за перегрузки", – призвали сотрудники госкомпании.

Євген Пилипенко

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