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Япония планирует сохранить долю в российском энергетическом проекте – Kyodo

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2022, 07:13
Япония планирует сохранить долю в российском энергетическом проекте – Kyodo - Фото
Фумио Кисида (Фото: EPA)

В Японии планируют сохранить долю в нефтегазовом проекте Сахалин-2 на Дальнем Востоке России, несмотря на приказ российского диктатора Владимира Путина о национализации газового актива, сообщает издание Kyodo cо ссылкой на источники в правительстве. 

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Издание отмечает, что премьер-министр Фумио Кисида и министр экономики Коити Хагиуда утвердили план сохранения интересов Японии в проекте Сахалин-2.

Правительство хочет, чтобы японские компании Mitsui и Mitsubishi сохранили за собой 12,5% и 10% акций в новом операторе проекта Сахалин-2 в России.

В правительстве считают это важным для сохранения стабильных поставок энергоресурсов в страну в условиях резкого роста цен на энергоносители. Проект Сахалина-2 обеспечивает до 8% потребности Японии в сжиженном газе.

После решения Москвы о передаче имущества нефтегазового проекта Сахалин-2 в собственность государства, перед иностранными акционерами поставили условия: или получить доли в новой компании, или денежную компенсацию, которая фактически будет заморожена на банковском счете в России.

Сахалин-2 – проект на острове Сахалин, реализуемый на условиях соглашения о разделе продукции. Около 60% сжиженного газа предназначено для Японии, среди акционеров оператора проекта Сахалин Энерджи – две японские компании, Mitsui и Mitsubishi, с общей долей 22,5% и Shell с долей 27,5%. Крупнейший акционер – Газпром (50%+1 акция).

Shell еще в конце февраля объявила об отказе от совместных проектов с Газпромом и начала искать покупателей на 27,5% акций в Сахалине-2. 

Читайте также: Россия выдвинула ультиматум Shell и Mitsubishi: угрожает национализацией газового актива

Наталия Фреик
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Россия Mitsubishi сахалин-2
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