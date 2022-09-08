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Зеленский о бюджете на 2023 год: Расходы на оборону составят более триллиона гривень

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2022, 00:26
Зеленский о бюджете на 2023 год: Расходы на оборону составят более триллиона гривень - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский заявил, что бюджет на 2023 год будет формироваться на пяти важных пунктах, среди которых: триллион гривень на оборону страны, индексация пенсий, сокращения расходов. Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении.

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Зеленский отметил, что это будет бюджет воюющей страны и назвал важные параметры, которые войдут в его проект.

"Более триллиона гривень в следующем году будет направлено на сектор безопасности и обороны. Это будет приоритетом номер один", – сообщил Зеленский.

По его словам, в новом бюджете социальные обязательства должны обеспечиваться в полном объеме.

"В частности, хочу, чтобы меня услышали украинские пенсионеры: правительству поставлена задача в следующем году так же, как и в этом году, обеспечить индексацию пенсий для всех наших пенсионеров", – заявил президент.

Правительство также должно в проекте бюджета сократить все некритические расходы государства. Это касается расходов на госпредприятия, аппарат, институции, которые не отвечают потребностям военного времени.

Он пояснил, что в бюджете на 2023 год также сохраниться программа кредитования "5-7-9%".

"Будут также действовать и другие программы и решения, которые должны помочь бизнесу работать, сохранять рабочие места, привлекать новых работников", – сказал Зеленский.

В рамках бюджета также будет создан специальный фонд восстановления, который будет наполняться в частности за счет конфискованных российских активов. 

Зеленский рассчитывает, что проект госбюджета будет подан в Верховную раду до 15 сентября, в срок, который предусмотрен законом.

Читайте также: Однозначно будет пересмотр всех расходов — Марченко о бюджете на 2023 год

Наталія Фреїк
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оборона пенсии расходы бюджета Владимир Зеленский﻿ госбюджет 2023
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