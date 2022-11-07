Зеленский – о передаче государству стратегических предприятий: Решение приняла Ставка

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение о передаче государству пяти частных компаний было принято на заседании Ставки. Оно необходимо для обеспечения неотложных потребностей сектора обороны, говорится в его комментарии.

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"Наш отпор врагу должен быть максимально эффективным и слаженным. На заседании Ставки верховного главнокомандующего принято решение о переходе в собственность государства активов стратегически важных предприятий: АО "Мотор Сич", ЧАО "Запорожтрансформатор", ЧАО "АвтоКрАЗ", ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта". Такие шаги, необходимые для нашего государства в условиях войны, предпринимаются согласно действующим законам и помогут обеспечивать насущные потребности нашего сектора обороны", – заявил он.

Министр обороны Алексей Резников на брифинге в понедельник заявил, что отчуждение частных компаний не является национализацией.

"Это изъятие имущества на время военного положения – совершенно разные правовые формы [по сравнению с национализацией]", – сказал Резников.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, также принимавший участие в этом брифинге, подчеркнул, что сейчас военное положение и государство имеет право на подобные решения.

Укрнафта и Укртатнафта входят в орбиту группы Приват Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, АвтоКрАЗ контролировался Константином Жеваго, а Запорожтрансформатор – Константином Григоришиным.

Владельцем Мотор Сичи до 2017 года был арестованный по подозрению в коллаборационизме Вячеслав Богуслаев, но он продал завод китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Из-за нарушений, в частности относительно соблюдения антимонопольного законодательства, операции с акциями Мотор Сичи были заблокированы, а впоследствии – арестованы.

7 ноября стало известно, что все они переходят в собственность государства на основании принятого в сентябре закона и приказов верховного главнокомандующего, то есть Зеленского.

Андрій Водяний

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