Зеленский подписал указ о привлечении IT-специалистов из Беларуси

Указом президента предусмотрено упрощение миграционных процедур и процедур оформления работы IT-специалистов из Беларуси в Украине

Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому должны быть упрощены миграционные и другие процедуры для IT-специалистов из Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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По указу, Кабмин должен продлить до 180 дней в году срок временного пребывания на территории Украины граждан Беларуси. Это будет касаться предпринимателей и высококвалифицированных специалистов, в частности специалистов в сфере IT и инноваций, иммиграция которых отвечает интересам Украины, а также членов их семей.

Также Кабмин должен запустить пилотный проект по упрощенному оформлению вида на жительство для этих категорий граждан Беларуси. Правительству поручено и оптимизировать порядок получения разрешений на работу для высококвалифицрованных IT-специалистов из Беларуси. Требует усовершенствования процедура регистрации беларуских IT-шников как физлиц-предпринимателей (ФОП), говорится в указе.

Кабмин должен обеспечить работу единого портала и горячих линий для консультаций беларуских IT-специалистов, госадминистрации должны способствовать этим консультациям, сообщает пресс-служба президента.

Марк Сировой

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