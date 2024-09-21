Зеленский подписал закон об увеличении оборонных расходов бюджета на 500 млрд грн

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в бюджет на 2024 год, предусматривающий увеличение расходов на оборону почти на 500 млрд грн. Об этом говорится в карточке закона, размещенной на сайте Верховной Рады.

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Согласно информации на сайте парламента, закон, принятый депутатами 18 сентября, был передан президенту на подписание 20 сентября. В тот же день Зеленский подписал документ.

Депутат от Голоса Ярослав Железняк подтвердил, что президент подписал закон №11417 об увеличении расходов на военные нужды.

По его словам, установлен новый рекорд по расходам для Украины – 3,73 трлн гривен, что в 2,3 раза больше, чем бюджет к началу полномасштабной войны.

18 июля Кабмин одобрил законопроект об увеличении расходов государственного бюджета в 2024 году на 500,31 млрд грн.

18 сентября парламентарии увеличили госбюджет на 2024 год для финансирования расходов по обороне.

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