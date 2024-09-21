Зеленский подписал закон об увеличении оборонных расходов бюджета на 500 млрд грн
Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в бюджет на 2024 год, предусматривающий увеличение расходов на оборону почти на 500 млрд грн. Об этом говорится в карточке закона, размещенной на сайте Верховной Рады.
Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях
Согласно информации на сайте парламента, закон, принятый депутатами 18 сентября, был передан президенту на подписание 20 сентября. В тот же день Зеленский подписал документ.
Депутат от Голоса Ярослав Железняк подтвердил, что президент подписал закон №11417 об увеличении расходов на военные нужды.
По его словам, установлен новый рекорд по расходам для Украины – 3,73 трлн гривен, что в 2,3 раза больше, чем бюджет к началу полномасштабной войны.
- 18 июля Кабмин одобрил законопроект об увеличении расходов государственного бюджета в 2024 году на 500,31 млрд грн.
- 18 сентября парламентарии увеличили госбюджет на 2024 год для финансирования расходов по обороне.
Читайте также: Увеличение расходов на оборону. В Минобороны рассказали, как распределят деньги