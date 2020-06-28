Зеленский подписал закон, позволяющий областям брать кредиты на ремонт дорог

Президент Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в Бюджетном кодексе №677-IX, который касается финансирования строительства дорог. Об этом сообщает пресс-служба президента.
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Закон предусматривает возможность для ОГА привлекать дополнительное финансирование в виде кредитов на ремонт дорог местного значения уже с 2020 года.
90% общего объема субвенции будет распределяться между соответствующими бюджетами (кроме бюджета Киева), в зависимости от протяженности дорог местного значения в регионах. Средства могут быть направлены на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности.
Также до 30% субвенции можно будет направить на погашение и обслуживание местного долга по местным внутренним и внешним займам, привлеченным для ремонтно-строительных работ на дорогах.