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Зеленский подписал закон, позволяющий областям брать кредиты на ремонт дорог

Зеленский подписал закон, позволяющий областям брать кредиты на ремонт дорог - Фото
Фото: пресс-служба Укравтодора
28.06.2020, 11:53

Возможность финансировать ремонт дорог за счет кредитов появится у облгосадминистраций уже с 2020 года

Президент Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в Бюджетном кодексе №677-IX, который касается финансирования строительства дорог. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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Закон предусматривает возможность для ОГА привлекать дополнительное финансирование в виде кредитов на ремонт дорог местного значения уже с 2020 года.

90% общего объема субвенции будет распределяться между соответствующими бюджетами (кроме бюджета Киева), в зависимости от протяженности дорог местного значения в регионах. Средства могут быть направлены на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности.

Также до 30% субвенции можно будет направить на погашение и обслуживание местного долга по местным внутренним и внешним займам, привлеченным для ремонтно-строительных работ на дорогах.

  • 24 июня стало известно, что завершен ремонт на участках автодороги Киев-Одесса в Киевской и Черкасской областях.
  • В тот же день появилась информация о разрушении 110 км автодорог и 90 мостов в Ивано-Франковской области в результате подтопления.
Денис Юдин
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