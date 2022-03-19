Зеленский пообещал помочь всем украинцам, потерявшим дом из-за боевых действий

Президент Украины Владимир Зеленский поставил Кабмину задачу разработать комплексную программу поддержки украинских граждан, лишенных дома из-за российского вторжения в Украину.

"Уже есть контуры этой программы. Первый компонент – финансовый. Государственная поддержка всех перемещенных лиц. Взрослые и дети. Государственная поддержка рабочих мест для людей – там, где они временно находятся. Чтобы каждый человек, чтобы каждая семья имела основу для жизни", – сказал президент.

Второй компонент, по словам Владимира Зеленского, касается жилья.

"Правительство готовит конкретные предложения по предоставлению жилья для вынужденных переселенцев именно сейчас, а также организует восстановление разрушенного жилья после завершения войны".

Третий компонент предполагает поддержку семей, разместивших у себя людей с территорий боевых действий или временной оккупации.

"Как минимум они получат возмещение расходов на коммунальные услуги, связанные с пребыванием переселенцев", – рассказал Президент, добавив, что в ближайшее время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль разъяснит все детали такой комплексной программы поддержки наших граждан.

Кроме того, Владимир Зеленский сообщил, что в рамках работы Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел совещание с украинскими послами для активизации поставок гуманитарных грузов в Украину, прежде всего, для помощи внутренним переселенцам.

Дмитрий Смирнов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.