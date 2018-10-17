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17.10.2018, 12:51

За высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фото

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За высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фотоЗа высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фотоЗа высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фотоЗа высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фотоЗа высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фотоЗа высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фотоЗа высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фотоЗа высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фотоЗа высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фотоЗа высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фотоЗа высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фотоЗа высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фотоЗа высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фотоЗа высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фотоЗа высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фотоЗа высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фотоЗа высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фотоЗа высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фото
За высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фотоЗа высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фотоЗа высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фотоЗа высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фотоЗа высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фотоЗа высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фотоЗа высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фотоЗа высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фотоЗа высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фотоЗа высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фотоЗа высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фотоЗа высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фотоЗа высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фотоЗа высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фотоЗа высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фотоЗа высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фотоЗа высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фотоЗа высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фото
За высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фотоЗа высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фотоЗа высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фотоЗа высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фотоЗа высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фотоЗа высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фотоЗа высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фотоЗа высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фотоЗа высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фотоЗа высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фотоЗа высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фотоЗа высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фотоЗа высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фотоЗа высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фотоЗа высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фотоЗа высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фотоЗа высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фотоЗа высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фото

Федерация профсоюзов Украины организовала Всеукраинскую акцию протеста, приуроченную к Международному дню борьбы с бедностью

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Накануне принятия госбюджета на следующий год, возле здания Кабинета министров 17 октября проходит митинг Федерации профсоюзов Украины с требованиями к правительству, Верховной Раде и работодателям улучшить условия труда наемных работников.

Среди требований ФПУ: погашение долгов по зарплате, развитие производства для создания рабочих мест, прожиточный минимум на уровне 5167 грн., минимальная зарплата - 7700 грн., минимальная пенсия - 2840 грн. (с 2019 года).

Также от властей ждут развития отечественного производства для создания рабочих мест, мер для прекращения оттока рабочей силы из страны, остановку роста цен на товары и услуги.

14 сентября Кабмин одобрил проект госбюджета-2019. Премьер Владимир Гройсман ожидает, что парламент примет бюджет в первом чтении на этой неделе.

Основные макропоказатели проекта госбюджета на 2019 год: рост ВВП планируется на уровне 3%, инфляция составит 7,4%. Рост доходов сводного бюджета предусмотрен на уровне 130 млрд грн. В целом доходы должны составить 1 трлн 292 млрд грн. Расходы на блок безопасности и обороны будут на уровне 209,5 млрд грн.

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Теги: митинг, профсоюз
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