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16.09.2019, 10:30

СБУ противодействует рейдерам с участием госрегистраторов

СБУ противодействует рейдерам с участием госрегистраторов - Фото
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Рейдеры пытались завладеть недвижимостью путем внесения госрегистраторами фиктивного предприятия недостоверных сведений в госреестр (укр.)

На Київщині Служба безпеки України блокувала рейдерські оборудки групи державних реєстраторів, які незаконно перереєстрували понад 200 земельних ділянок на території області.

Оперативники спецслужби задокументували, що для протиправної діяльності організатори створили фіктивне реєстраційне підприємство «Путрівське» на території Васильківського району Київщини. Натомість фактично реєстраційні дії вчинялись за різними адресами у Києві.

Механізм рейдерського заволодіння нерухомістю передбачав внесення державними реєстраторами фіктивного підприємства недостовірних відомостей до Державних Реєстрів.

Організатори і безпосередні виконавці оборудки, зокрема, без згоди власників, відчужували земельні ділянки, об’єкти нерухомості та корпоративні права, використовуючи незаконно отримані ключі доступу з електронним цифровим підписом до держреєстрів. Встановлено, що зловмисники активно використовували фіктивні рішення судів, підроблені документи, печатки, бланки та штампи підприємств, установ, організацій різних форм власності та судів. Незаконне захоплення чужого майна здійснювалось як в інтересах третіх осіб, так і на користь учасників організованої групи. Усвідомлюючи неминучість свого викриття, організатори рейдерських захоплень періодично знищували реєстраційні справи та розпочали процес ліквідації КП «Путрівське».

Нагадаємо, що у липні Президент України Володимир Зеленський під час відвідання Київщини дав вказівку правоохоронцям викорінити рейдерство в країні, зокрема, через протиправний механізм використання таких комунальних підприємств як «Путрівське». У ході документування злочинної діяльності отримано вичерпні докази численних шахрайських оборудок. Основним фігурантам справи повідомлено про підозру у вчиненні низки злочинів, зокрема, передбачених ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) Кримінального кодексу України. Наразі проводяться експертні дослідження зі встановлення загальної суми шкоди, спричиненої злочинними діями, та вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Операція з викриття рейдерів проводилась співробітниками Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ спільно зі слідчими ГУ Нацполіції в Київській області. Підкреслимо, що останнім часом СБ України активізувала роботу з протидії суттєвому зростанню в Україні спроб рейдерських захоплень за участі державних реєстраторів та посадовців Міністерства юстиції. За висновками експертів, через законодавче спрощення системи реєстрації майнових прав організатори шахрайських оборудок та підконтрольні їм виконавці отримують доступ до Держреєстру речових прав. Потім з використанням завідомо підроблених документів вони незаконно відчужують земельні ділянки, об'єкти нерухомості та корпоративні права. 

Протягом останніх місяців це вже четвертий випадок викриття та припинення Службою безпеки України незаконних реєстраційних дій для заволодіння об’єктами нерухомості. Раніше співробітниками СБУ припинено рейдерське захоплення майна та майнових прав в Донецькій, Житомирській, Одеській, Полтавській, Луганській областях та місті Києві на загальну суму понад 30 мільйонів доларів.

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Теги: сбу, госреестр, рейдерство, госрегистраторы
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