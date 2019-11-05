Требования к заемщику: банковский vs онлайн кредит

Гривни (фото - unsplash.com)

Где требования к заемщику лояльнее? Мы решили разобраться, действительно ли цензы на получение онлайн кредита лояльнее, чем для банковского.

Кредитный рейтинг

Кредитный рейтинг и кредитная история заемщика - пожалуй, самые важные показатели к одобрению или отказу в кредите, как со стороны банков, так и в МФО. Поэтому, прежде чем подавать заявку на получение банковского или онлайн кредита, убедитесь, что имеете положительный кредитный рейтинг.

Кроме того, чем ниже кредитный рейтинг, тем выше будет ставка по банковскому кредиту для соискателя. В МФО же, условия кредитования одинаковы для всех. Единственное, на что она повлияет - будет ли одобрена заявка или нет.

Уровень дохода

Каждый кредитор хочет быть уверен, что заемщик вернет кредит в срок. Поэтому, при оформлении кредита в банке, специалист всегда проверит уровень вашего и дохода вашей семьи, не важно, оформляете вы ипотеку или потребительский кредит на личные нужды.

Оформляете онлайн кредит в МФО? Специалисты не будут уточнять сумму ежемесячного дохода. Даже если ваш доход невелик, оформить кредит и вернуть его вовремя не составит большого труда.

Документы и справки

Сотрудники банков всегда требуют справки, документы и гарантии:

паспорт и идентификационный код;

справки с места работы;

справка об уровне дохода;

справка о состоянии залога;

документы поручителя.

И чем больше сумма кредита, тем больше справок.

Суть процедуры ясна - убедиться в стабильности вашего дохода и том, что кредит не станет для вас неподъемным бременем. Но, как быть, если времени на сбор документов нет, а необходимая сумма нужна за считанные минуты?

В этом случае, онлайн кредит - выигрышный вариант! Вы не тратите бесценное время на обход всей бюрократической системы, а деньги на личные нужды получаете за 10-15 минут на вашу карту.

Возраст

Средний возраст заемщиков банков - 25-35 лет. Для получения небольшого кредита, от лиц этой возрастной категории не требуют большого перечня документов. Но если вам, например, только исполнилось 18 или вы - пенсионер, даже в получении обычного потребительского кредита вам могут отказать.

Если вы - студент или пенсионер, и вам очень нужен кредит, попробуйте обратиться в МФО. Из-за того, что заявка оформляется дистанционно, вы легко получите онлайн кредит на любую карту украинского банка на любые нужды. Единственное требование любой финансовой организации к возрасту заемщика - его совершеннолетие.